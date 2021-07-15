Рязанцев предупредили о приеме в налоговой только по предварительной записи

С 19 июля прием налогоплательщиков будет организован по предварительной записи с помощью сервиса «Онлайн-записи на прием в инспекцию». Меры предприняты в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Рязанцев предупредили о приеме в налоговой только по предварительной записи. Об этом сообщила пресс-служба УФНС России по Рязанской области.

С 19 июля прием налогоплательщиков будет организован по предварительной записи с помощью сервиса «Онлайн-записи на прием в инспекцию». Меры предприняты в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

В УФНС посоветовали рязанцам взаимодействовать со службой в бесконтактном режиме и пользоваться электронными сервисами — «Личный кабинет налогоплательщика», «Личный кабинет юридического лица» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».