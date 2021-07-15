\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
29°
Птн, 16
27°
Сбт, 17
31°
ЦБ USD 74.22 0.1 16/07
ЦБ EUR 87.83 0.44 16/07
Нал. USD 73.86 / 74.50 09:05
Нал. EUR 87.46 / 88.10 09:05
Новости
Публикации
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
13 июля 2021 16:52
10 706
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
7 504
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
8 084
Сможет ли Роберт Уиттакер вернуть себе пояс чемпиона UFC?
История Роберта Уиттакера является одной из самых удиви...
7 июля 14:26
5 204
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Роскачество нашло кишечную палочку в трех марках кефира
В экспертизе участвовал кефир с массовой долей жира 3,2% семи торговых марок. Лучшим стал кефир ТМ «Простоквашино», «Лента», «Каждый день» и Parmalat. В кефире марок «То, что надо!», «Буренкино», «Молочное царство» выявили бактерии группы кишечной палочки.

Роскачество нашло кишечную палочку в трех марках кефира. Об этом сообщается на сайте организации.

В экспертизе участвовал кефир с массовой долей жира 3,2% семи торговых марок. Лучшим стал кефир ТМ «Простоквашино», «Лента», «Каждый день» и Parmalat. Сообщается, что он сделан из качественного молока и не содержит сухого молока. Этот кефир безопасный и полезный.

Кефир торговых марок «Простоквашино» и Parmalat уже принимали участие в исследовании Роскачества несколько лет назад и также оказались в числе лучших. Кефир Parmalat был отмечен российским Знаком качества.

В кефире марок «То, что надо!», «Буренкино», «Молочное царство» выявили бактерии группы кишечной палочки. Эксперты объяснили, что кишечная палочка могла попасть в продукт при нарушениях условий производства. Также в кефирах-нарушителях выявили плесень, недочеты во вкусе, низкую кислотность, высокое содержание жира и низкое содержание белка относительно заявленного в маркировке, малое количество дрожжей на конец срока годности.

В кефире всех торговых марок не содержится крахмал и растительные жиры.

При покупке кефира россиянам посоветовали опираться на рейтинг Роскачества.