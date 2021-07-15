Роскачество нашло кишечную палочку в трех марках кефира

В экспертизе участвовал кефир с массовой долей жира 3,2% семи торговых марок. Лучшим стал кефир ТМ «Простоквашино», «Лента», «Каждый день» и Parmalat. В кефире марок «То, что надо!», «Буренкино», «Молочное царство» выявили бактерии группы кишечной палочки.

Роскачество нашло кишечную палочку в трех марках кефира. Об этом сообщается на сайте организации.

В экспертизе участвовал кефир с массовой долей жира 3,2% семи торговых марок. Лучшим стал кефир ТМ «Простоквашино», «Лента», «Каждый день» и Parmalat. Сообщается, что он сделан из качественного молока и не содержит сухого молока. Этот кефир безопасный и полезный.

Кефир торговых марок «Простоквашино» и Parmalat уже принимали участие в исследовании Роскачества несколько лет назад и также оказались в числе лучших. Кефир Parmalat был отмечен российским Знаком качества.

В кефире марок «То, что надо!», «Буренкино», «Молочное царство» выявили бактерии группы кишечной палочки. Эксперты объяснили, что кишечная палочка могла попасть в продукт при нарушениях условий производства. Также в кефирах-нарушителях выявили плесень, недочеты во вкусе, низкую кислотность, высокое содержание жира и низкое содержание белка относительно заявленного в маркировке, малое количество дрожжей на конец срока годности.

В кефире всех торговых марок не содержится крахмал и растительные жиры.

При покупке кефира россиянам посоветовали опираться на рейтинг Роскачества.