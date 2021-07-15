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Президента Бразилии госпитализировали с непрекращающейся икотой
Она длилась у Жаира Болсонару две недели и мешала ему выступать на публике.

Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали с непрекращающейся икотой. Об этом в среду, 14 июля, сообщает ГЛАС.РУ.

Его госпитализировали в центральный госпиталь Вооруженный сил Бразилии. Икота не прекращалась у президента две недели, что мешало ему выступать на публике.

По словам врачей, икота может быть связана с заболеванием нервной системы, либо с болезнью диафрагмы.

Глава Бразилии за последние три года перенес пять операций. Однако в этот раз, по мнению врачей, президенту она не потребуется. Тем не менее постоянные заболевания могут послужить препятствием для участия Жаира Болсонару в президентских выборах 2022 года, отмечают некоторые политические аналитики.

Фото «Глас.Ру»