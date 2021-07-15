Голунов рассказал, что в рейтинг рязанских олигархов хотел включить людей Грекова

Журналист добавил, что в Рязанской области надеялся увидеть людей Грекова, «отправившего свою журналистку на пресс-конференцию Путина с плакатом „Я беременна“, которая попросила наградить вице-губернатора званием „Герой России“».

Журналист Иван Голунов, опубликовавший рейтинг рязанских олигархов, рассказал, что хотел включить в список бизнес-группу бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Журналист добавил, что в Рязанской области надеялся увидеть людей Грекова, «отправившего свою журналистку на пресс-конференцию Путина с плакатом „Я беременна“, которая попросила наградить вице-губернатора званием „Герой России“». Он объяснил, что подвиги чиновника оказались вымышленными, а «его люди активно подминают под себя предприятия ЖКХ и СМИ региона».

«Греков ушел в отставку, но его люди остались. Впрочем, к моменту отставки Грекова им не удалось сформировать прибыльный бизнес в регионе», — отметил Голунов.