\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
30°
Птн, 16
28°
Сбт, 17
30°
ЦБ USD 74.22 0.1 16/07
ЦБ EUR 87.83 0.44 16/07
Нал. USD 73.80 / 74.50 15:19
Нал. EUR 87.20 / 87.28 15:19
Новости
Публикации
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
13 июля 16:52
11 127
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
7 663
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
8 226
Сможет ли Роберт Уиттакер вернуть себе пояс чемпиона UFC?
История Роберта Уиттакера является одной из самых удиви...
7 июля 14:26
5 342
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Голунов рассказал, что в рейтинг рязанских олигархов хотел включить людей Грекова
Журналист добавил, что в Рязанской области надеялся увидеть людей Грекова, «отправившего свою журналистку на пресс-конференцию Путина с плакатом „Я беременна“, которая попросила наградить вице-губернатора званием „Герой России“».

Журналист Иван Голунов, опубликовавший рейтинг рязанских олигархов, рассказал, что хотел включить в список бизнес-группу бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Журналист добавил, что в Рязанской области надеялся увидеть людей Грекова, «отправившего свою журналистку на пресс-конференцию Путина с плакатом „Я беременна“, которая попросила наградить вице-губернатора званием „Герой России“». Он объяснил, что подвиги чиновника оказались вымышленными, а «его люди активно подминают под себя предприятия ЖКХ и СМИ региона».

«Греков ушел в отставку, но его люди остались. Впрочем, к моменту отставки Грекова им не удалось сформировать прибыльный бизнес в регионе», — отметил Голунов.