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В Роструде уточнили правила отстранения непривитых сотрудников
Отказ от прививок может стать причиной отказа при приеме на работу или отстранения от нее. Вакцинация может стать обязательной, если в субъекте главный санитарный врач вынес соответствующее постановление о вакцинации отдельных категорий граждан.

В Роструде уточнили правила отстранения сотрудников без сохранения заработной платы, если они отказываются привиться от COVID-19 и не подтверждают это медицинскими ппротивопоказаниями. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо службы в адрес некоммерческой организации «Объединение корпоративных юристов».

Отмечается, что сотрудников, отказавшихся от вакцинации могут отстранить от работы без сохраненения зарплаты по статье 76 ТК РФ. Организация привела в пример нарушение положений закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Согласно ним, отказ от прививок может стать причиной отказа при приеме на работу или отстранения от нее. Вакцинация может стать обязательной, если в субъекте главный санитарный врач вынес соответствующее постановление о вакцинации отдельных категорий граждан.

Если работник не намерен делать прививку, организация может запросить его письменный отказ и оформить приказ об отстранении без сохранения заработной платы.

Основанием служит часть 2 статьи 76 ТК РФ. Из письма следует, что удаленный режим работы при этом не является альтернативой. Также работодатель может отстранить от работы сотрудника, отказавшегося от прививки, в отсутствие противопоказаний. Работник может вернуться только после пандемии либо после того, как устранит причину отстранения.