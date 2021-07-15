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Назван топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в Рязани за июль
В пятерку лучших вакансий вошли главный технолог, программист, главный клиентский менеджер и главный инженер проекта.

Эксперты SuperJob составили список из пяти лучших вакансий Рязани в июле текущего года.

На первом месте находится главный технолог с зарплатой от 85 000 до 120 000 рублей. На второй строчке — вакансия программиста с зарплатой от 100 000 рублей.

Третье место занимает должность главного клиентского менеджера малого бизнеса с заплатой от 75 000 рублей.

Программист «1С» (от 60 000 -75 000 рублей) на четвертой строчке.

В пятерку вошла вакансия главного инженера проекта с зарплатой от 65 000 рублей.