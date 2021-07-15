На выезде из Рязани образовалась крупная пробка
Заторы образовались на улицах Солотчинское шоссе, Окский проезд, Затинная, Кальная, Грибоедова, Касимовское шоссе, Попова, Фирсова, Свободы, Вознесенская.
На выезде из Рязани образовалась крупная пробка. Согласно сервису Яндекс. Карта на выезде из Рязани в сторону Солотчи пробки достигают 9 баллов.
Заторы образовались на улицах Солотчинское шоссе, Окский проезд, Затинная, Кальная, Грибоедова, Касимовское шоссе, Попова, Фирсова, Свободы, Вознесенская.