\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
30°
Птн, 16
29°
Сбт, 17
31°
ЦБ USD 74.22 0.1 16/07
ЦБ EUR 87.83 0.44 16/07
Нал. USD 73.70 / 74.05 14:41
Нал. EUR 87.15 / 87.28 18:46
Новости
Публикации
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
13 июля 16:52
11 554
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
7 799
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
8 348
Сможет ли Роберт Уиттакер вернуть себе пояс чемпиона UFC?
История Роберта Уиттакера является одной из самых удиви...
7 июля 14:26
5 455
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На выезде из Рязани образовалась крупная пробка
Заторы образовались на улицах Солотчинское шоссе, Окский проезд, Затинная, Кальная, Грибоедова, Касимовское шоссе, Попова, Фирсова, Свободы, Вознесенская.

На выезде из Рязани образовалась крупная пробка. Согласно сервису Яндекс. Карта на выезде из Рязани в сторону Солотчи пробки достигают 9 баллов.

Заторы образовались на улицах Солотчинское шоссе, Окский проезд, Затинная, Кальная, Грибоедова, Касимовское шоссе, Попова, Фирсова, Свободы, Вознесенская.