На 11 улицах Рязани отключили холодную воду
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.
На 11 улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом
В четверг, 15 июля, до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- улица Новоселов, дома №№ 28, 28 корпус 1, 28 корпус 2, 28 корпус 3, 30-а, 30, 30 корпус 1, 30 корпус 2, 30 корпус 3, 32-а, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 32 корпус 3, 32,-а 34, 34 корпус 1, 34-а, 36, 36 корпус 1, 36 корпус 2, 36 корпус 3, 38, 38 корпус 1, 38 корпус 2, 40, 40 корпус 1, 40 корпус 2, 40 корпус 3, 38-б;
- улица 2-я Линия, дома №№ 1, 5, 9,7;
- улица 4-я Линия, дома №№ 1, 2/1, 3, 5, 7, 34, 65, 67, 69;
- улица 5-я Линия, дома №№ 46-а,
- улица 6-я Линия, дома №№ 4, 6, 8, 10, 18, 20;
- улица Гагарина, дома №№ 72/3, 74, 76, 78, 78 корпус 1, 80, 82, 86, 140/142, 156, 156 корпус 1, 156 корпус 2, 156-а, 160/2, 158 (гимназия №5);
- улица Дзержинского, дома №№ 74/76, 78 (школа №16);
- улица Стройкова, дома №№ 49, 64;
- улица Островского, дома №№ 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18 корпус 1, 20, 20 корпус 1, 22, 22 корпус 1, 23/2, 24 корпус 1, 15-а (детский сад №12);
- улица Полетаева, дома №№ 10/10, 12, 14, 19 корпус 1, 19/10, 21, 22, 22 корпус 1, 23, 25, 25 корпус 1, 26, 26 корпус 1, 26 корпус 2, 27, 27 корпус 1, 28, 29 корпус 1, 31, 31 корпус 1, 32, 33/67;
- улица Татарская, дома №№ 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 51/15, 52, 52 корпус 1, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 87, 91.
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.