Материал в отношении сапожковского фельдшера направят в следком

Женщина с топором напала на мужчину, а затем нанесла травмы полицейскому, пытавшемуся утихомирить ее. Дело в отношении нее направят в СУ СКР.

Материал в отношении фельдшера, которая напала на мужчину с топором в Сапожке, направят в следственный комитет. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Женщина с топором напала на мужчину, а затем нанесла травмы полицейскому, пытавшемуся утихомирить ее. Дело в отношении нее направят в СУ СКР.

Напомним, фельдшер была на дежурстве и напала на мужчину во дворе дома в Сапожке. Очевидец рассказала подробности произошедшего.