Материал в отношении сапожковского фельдшера направят в следком
Женщина с топором напала на мужчину, а затем нанесла травмы полицейскому, пытавшемуся утихомирить ее. Дело в отношении нее направят в СУ СКР.
Материал в отношении фельдшера, которая напала на мужчину с топором в Сапожке, направят в следственный комитет. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Женщина с топором напала на мужчину, а затем нанесла травмы полицейскому, пытавшемуся утихомирить ее. Дело в отношении нее направят в СУ СКР.
Напомним, фельдшер была на дежурстве и напала на мужчину во дворе дома в Сапожке. Очевидец рассказала подробности произошедшего.