Из рязанских заведений полицейские изъяли 86 литров нелегального алкоголя
Спиртное обнаружили в четырех заведениях в ходе рейдов.
За сутки рязанские полицейские изъяли из заведений областного центра 86 литров нелегального алкоголя. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает региональное управление
Спиртное изъяли в ходе рейдов. Нелегальный алкоголь обнаружили в заведениях по улицам Маяковского — 14 литров, Новаторов — 32 литра, Новоселов и Березовой по 20 литров алкогольной продукции.
Рейдовые мероприятия продолжаются.