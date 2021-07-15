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Герой России Михаил Малахов пообещал снять художественный фильм о Русской Америке
Команда Малахова уже снимала несколько сезонов передачи «Заглянуть за горизонт» про свой большой опыт изучения российского наследия в 13 экспедициях.

Герой России Михаил Георгиевич Малахов пообещал снять художественный фильм о Русской Америке. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции, посвященной открытию Русской Америки 280 лет назад.

«Русская Америка — это не только нынешние штаты Аляски, но и материковые части — Алеутские, Курильские и Ковальские острова, Командоры, Камчатка, Сахалин, низовья Амура и северная часть Калифорнии», — уточнил Михаил Малахов.

Команда Малахова уже снимала несколько сезонов передачи «Заглянуть за горизонт» про свой большой опыт изучения российского наследия в 13 экспедициях. Тогда они прошли 22 тысячи километров пешком, на яхтах, байдарках и автомобилях, общались с различными племенами, ночевали в любую погоду и проходили сотни препятствий.

Теперь, по словам Михаила Георгиевича, они с коллегами решили снять большой художественный фильм про Русскую Америку и уже подали заявку в министерство культуры.

Напомним, ранее по сценарию Михаила Малахова сняли приключенческий фильм «Архипелаг» по заметкам Малахова-старшего, организовавшего экспедицию в 1899—1902 годов на Шпицберген. Тогда премьеры картины была представлена на московском международном кинофестивале.