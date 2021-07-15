Фейковый медработник похитила у рязанского пенсионера 95 тысяч рублей

22-летняя безработная жительница Липецка под видом медработника зашла в дом к пенсионеру, узнала местонахождение тайника и похитила деньги. Девушку задержали. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Фейковый медработник похитила у рязанского пенсионера 95 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 87-летний житель деревни Свистовка Скопинского района. Он сообщил, что из его дома похитили деньги.

Оперативник выяснили, что незадолго до пропажи денежных средств к пенсионеру домой приходила молодая женщина. Она представилась медработником и предложила провести диагностику организма. Женщина расспросила рязанца о состоянии здоровья, померила пульс, дала несколько советов и попросила заплатить за медосмотр. Пенсионер достал из шкафа деньги и передал посетительнице. После того как «медработник» ушла, пенсионер обнаружил, что из дома пропали все сбережения.

Местные жители рассказали полицейским, что в селе в тот день останавливался автомобиль с липецкими номерами, в котором находилась похожая по описанию женщина. Оперативники установили марку и номер автомобиля. Они выехали в Липецк, где задержали 22-летнюю безработную местную жительницу. У нее изъяли похищенные 95 тысяч и вернули их владельцу. Женщина созналась в преступлении.

Против липчанки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.