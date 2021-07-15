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ФАС одобрила сделку «Магнита» по покупке «Дикси»
Антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайство АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») о приобретении торговой сети «Диски» и магазинов «Мегамарт» при условии полного исполнения предписания ФАС, которое предусматривает строгие ограничения.

ФАС решила удовлетворить ходатайство «Магнита» по покупке торговой сети «Дикси». Об этом передает ТАСС со ссылкой на решение антимонопольного органа.

Антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайство АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») о приобретении торговой сети «Диски» и магазинов «Мегамарт» при условии полного исполнения предписания ФАС, которое предусматривает строгие ограничения. Слияние произойдет в тех муниципальных образованиях, где доля «Магнита» не превышает 25%. То есть, в 53 муниципалитетах 142 магазина «Дикси» не будут объединять с торговой сетью «Магнит».

Также в соответствии с предписанием в 22 муниципалитетах объединенную долю рынка «Магнита» и «Дикси» должны снизить в течение года.