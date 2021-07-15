А что в кино? «Бендер: Золото империи», «Адский ад» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Российская комедия «Бендер: Золото империи» продолжает историю похождений двух аферистов Оси Задунайского и Ибрагима Бендера.
Австралийский комедийный фильм ужасов «Адский ад» рассказывает о бывшем военном, волею случая оказавшемуся в банке в момент ограбления.
В триллере «Город тайн» бывший полицейский расследует гибель своего друга.
Американский боевик «Пороховой коктейль» рассказывает о девушке-киллере и ее маме, которая всегда готова ей помочь в трудную минуту.
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