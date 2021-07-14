Любимов дал неделю на разработку плана восстановления УРТ

Губернатор подчеркнул, что люди жалуются на работу муниципального транспорта. Он пояснил, что с 1 июля 2022 года планируется перейти на заключение муниципальных контрактов с МУП «УРТ».

Во вторник, 13 июля, во время заседания правительства Рязанской области губернатор Николай Любимов поднял вопрос развития муниципального транспорта в городе и состоянии предприятия МУП «УРТ».

Губернатор подчеркнул, что люди жалуются на работу муниципального транспорта.

«Моя позиция в этом вопросе очень проста: муниципальный транспорт должен быть сохранен, но и работать транспортные предприятия должны по-другому. Там необходимо навести элементарный порядок», — сказал Любимов.

Он пояснил, что с 1 июля 2022 года планируется перейти на заключение муниципальных контрактов с МУП «УРТ».

«При этом администрация города просит сохранить в том же объеме финансовую помощь, которую сейчас оказывает областной бюджет в виде субсидии. Деньги немалые. На 2022 год это 400 млн. рублей», — добавил глава региона.

По словам губернатора, анализ показал неэффективные расходы.

«Отношение к имуществу безобразное: крыша течет, с освещением проблемы, условия работы водителей и механиков не укладываются ни в какие рамки, — заявил Николай Любимов. — Я хочу увидеть дорожную карту оздоровления предприятия с конкретными сроками, бизнес-планом и ответственными за каждый этап должностными лицами. Курировать эту работу со стороны правительства области будет зампред Евгений Анатольевич Беленецкий. Срок на все — неделя. На следующем заседании правительства заслушаем доклад».