\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
30°
Чтв, 15
30°
Птн, 16
29°
ЦБ USD 74.12 0.06 15/07
ЦБ EUR 87.39 -0.39 15/07
Нал. USD 73.75 / 74.45 14:41
Нал. EUR 87.10 / 87.75 14:41
Новости
Публикации
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
Вчера 16:52
7 672
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
6 735
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
7 609
Сможет ли Роберт Уиттакер вернуть себе пояс чемпиона UFC?
История Роберта Уиттакера является одной из самых удиви...
7 июля 14:26
4 756
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любимов дал неделю на разработку плана восстановления УРТ
Губернатор подчеркнул, что люди жалуются на работу муниципального транспорта. Он пояснил, что с 1 июля 2022 года планируется перейти на заключение муниципальных контрактов с МУП «УРТ».

Во вторник, 13 июля, во время заседания правительства Рязанской области губернатор Николай Любимов поднял вопрос развития муниципального транспорта в городе и состоянии предприятия МУП «УРТ».

Губернатор подчеркнул, что люди жалуются на работу муниципального транспорта.

«Моя позиция в этом вопросе очень проста: муниципальный транспорт должен быть сохранен, но и работать транспортные предприятия должны по-другому. Там необходимо навести элементарный порядок», — сказал Любимов.

Он пояснил, что с 1 июля 2022 года планируется перейти на заключение муниципальных контрактов с МУП «УРТ».

«При этом администрация города просит сохранить в том же объеме финансовую помощь, которую сейчас оказывает областной бюджет в виде субсидии. Деньги немалые. На 2022 год это 400 млн. рублей», — добавил глава региона.

По словам губернатора, анализ показал неэффективные расходы.

«Отношение к имуществу безобразное: крыша течет, с освещением проблемы, условия работы водителей и механиков не укладываются ни в какие рамки, — заявил Николай Любимов. — Я хочу увидеть дорожную карту оздоровления предприятия с конкретными сроками, бизнес-планом и ответственными за каждый этап должностными лицами. Курировать эту работу со стороны правительства области будет зампред Евгений Анатольевич Беленецкий. Срок на все — неделя. На следующем заседании правительства заслушаем доклад».