Вооруженный пистолетом рязанец отправился отдыхать на берег реки в Спасский район

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России получили оперативную информацию о том, что на берегу реки в палатке отдыхает турист с ружьём

На берегу реки Пра в Спасском районе задержали рязанца за незаконное хранение оружия. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России получили оперативную информацию о том, что на берегу реки в палатке отдыхает турист с ружьём. Полицейские совместно с сотрудниками СОБР задержали предполагаемого злоумышленника — 38-летнего жителя города Рязани.

В его палатке оперативники обнаружили пистолет Ярыгина и 36 патронов калибра 9×19 мм. Затем по месту жительства мужчины в городе Рязани полицейские изъяли пистолет Макарова и 24 патрона калибра 9 мм.

Как выяснялось, мужчина приобрел охолощенные макеты пистолетов и недостающие составные части и изготовил огнестрельное оружие, а также патроны к нему.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.