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В Рязанской области ожидается гроза, град и жара до +34 градусов
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.

В Рязанской области ожидается гроза, град и жара до +34 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.

В четверг, 15 июля, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, возможен град.

Ветер переменный 3-8 метров в секунду, местами при грозе порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +14,+19 градусов, днем жара +29, +34 градусов.

В лесах области сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.