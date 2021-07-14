В Рязанской области ожидается гроза, град и жара до +34 градусов
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.
В Рязанской области ожидается гроза, град и жара до +34 градусов. Прогноз погоды
В четверг, 15 июля, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, возможен град.
Ветер переменный 3-8 метров в секунду, местами при грозе порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +14,+19 градусов, днем жара +29, +34 градусов.
В лесах области сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.