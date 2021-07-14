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В Рязани зафиксировали повышенное загрязнение воздуха
В атмосфере зафиксировали повышенный уровень формальдегида в поселке Строитель и диоксида азота в центре Рязани.

В июне текущего года в Рязани зафиксировали повышенное загрязнение воздуха. Об этом сообщил сайт рязанского отделения Росгидромета.

Для наблюдений отобрали и проанализировали 2555 проб воздуха по девяти ингредиентам.

Уровень загрязнения атмосферы в целом по городу оценили как высокий.

В атмосфере зафиксировали повышенный уровень формальдегида в поселке Строитель и диоксида азота в центре Рязани.

Отмечается, что наблюдения проводились ежедневно четыре раза в сутки.