В Рязани вынесли приговор рыбновцу, дважды угнавшему автомобиль
Мужчина угонял автомобили и крал имущество из сараев и гаражей местных жителей.
В Рязани вынесли приговор рыбновцу, дважды угнавшему автомобиль. Об этом в среду, 14 июля, сообщает пресс-служба региональной
Мужчину признали виновным в совершении двух угонов автомобиля и похищения имущества из сарая и гаража у местных жителей. Все эпизоды были совершены летом и осенью 2020 года.
Рязанца назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.