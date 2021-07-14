В Рязани приступили к очистке Дядьковского затона
Работы ведутся для улучшения качества воды.
В Рязани приступили к очистке Дядьковского затона. Об этом в среду, 14 июля, сообщила
«Сейчас удаляются иловые отложения, которые при низком уровне воды в реке и высоких температурах атмосферного воздуха могут создавать процессы гниения. Дноуглубительные работы предназначены для лучшего водообмена с руслом реки, чтобы вода подходила к водозаборным оголовкам более чистой», — рассказал заместитель главного инженера «Водоканала» Андрей Грошев.
Дноуглубительные работы выполняет специализированная подрядная организация. Объем донных отложений составит примерно 17 тысяч кубометров.
В мэрии отметили, что плановая очистка займет примерно неделю. На этот период проблем с подачей воды не будет.