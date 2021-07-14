В Рязани поймали подростка на мопеде без «прав»
Несовершеннолетний припарковал мопед на Первомайском проспекте. Он не смог показать водительское удостоверение. Выяснилось, что он не умеет водить мопед.
В Рязани поймали 17-летнего подростка без «прав». Об этом сообщила
Несовершеннолетний припарковал мопед на Первомайском проспекте. Он не смог показать водительское удостоверение. Выяснилось, что он не умеет водить мопед.
В отношении молодого человека составили административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.