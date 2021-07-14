В Рязани нашли фальшивые пятирублевые монеты. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского отделения Банка России
Эксперты обнаружили три фальшивых монеты номиналом пять рублей. Одна монета была отчеканена из мягкого металла и оставляла следы на бумаге, а на двух других стерся слой плакирующего мельхиорового покрытия, в результате чего на выпуклых частях проступила медь.
«Подделки, как правило, отличаются от подлинной монеты именно материалом или способом получения изображения. Кроме того, эксперты всегда проверяют отдельные элементы рисунка и степень его рельефности», — рассказал начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций рязанского отделения Банка России Евгений Шулист.
Поддельные монеты передали полиции, фальшивомонетчиков разыскивают.