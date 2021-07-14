В Рязани автобусы №13 возобновили движение по Михайловскому шоссе
Ремонт на перекрестке Михайловского и Московского шоссе закончился. С 14 июля автобусы №13 вновь будут ездить по Михайловскому шоссе в сторону конечной остановки «Божатково».
Со среды, 14 июля, в Рязани автобусы №13 возобновили движение по Михайловскому шоссе. Об этом сообщил
Ремонт на перекрестке Михайловского и Московского шоссе закончился. С 14 июля автобусы №13 вновь будут ездить по Михайловскому шоссе в сторону конечной остановки «Божатково».