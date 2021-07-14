В Новомичуринске пенсионер на переходе сбил подростка
В результате ДТП подросток получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.
В Новомичуринске пенсионер на переходе сбил подростка. Об этом
Авария произошла во вторник, 13 июля, в 13:25. В Новомичуринске 72-летний местный житель на «ЛАДА-210740», сбил 17-летнего жителя Пронского района, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП подросток получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.
По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.