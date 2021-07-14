В Минздраве рассказали о порядке получения медотвода от вакцинации

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, решение о выдаче медицинского отвода от COVID-вакцинации принимает лечащий врач или врач той специальности, в компетенции которой определены противопоказания.

В Минздраве рассказали о порядке получения медотвода от вакцинации. Слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко приводят РИА Новости .

По его словам, решение о выдаче медицинского отвода от COVID-вакцинации принимает лечащий врач или врач той специальности, в компетенции которой определены противопоказания.

«Порядок оформления медотвода от вакцинации такой: наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации», — сказал министр.

При этом противопоказания могут быть как постоянными, так и временными. Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимают врачи той медицинской организации, где наблюдается пациент по тому заболеванию, которое стало причиной медотвода.

«Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку», — подчеркнул Михаил Мурашко.

Министр также напомнил, что даже в случае наличия противопоказаний не стоит забывать о мерах защиты.