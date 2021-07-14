\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
30°
Чтв, 15
30°
Птн, 16
28°
ЦБ USD 74.06 -0.57 14/07
ЦБ EUR 87.78 -0.83 14/07
Нал. USD 73.75 / 74.45 11:02
Нал. EUR 87.05 / 87.75 10:53
Новости
Публикации
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
Вчера 16:52
5 801
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
6 602
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
7 480
Сможет ли Роберт Уиттакер вернуть себе пояс чемпиона UFC?
История Роберта Уиттакера является одной из самых удиви...
7 июля 14:26
4 649
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Минздраве рассказали о количестве антител после прививки
В ведомстве сообщили, что в настоящее время не существует определенного защитного уровня антител, который бы предсказывал профилактическую эффективность вакцины.

В Минздраве рассказали о количестве антител после прививки. Об этом пишет «Российская газета».

В ведомстве сообщили, что в настоящее время не существует определенного защитного уровня антител, который бы предсказывал профилактическую эффективность вакцины.

«Работы по установлению такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ», — рассказали в Минздраве.

Там подчеркнули, что рекомендованная министерством периодичность курсов вакцинации составляет полгода, а количество антител не самый лучший маркер для принятия решения о вакцинации.

При этом в Минздраве отметили, что вводить сразу две вакцины нельзя.

Ранее у рязанского врача обнаружили запредельный уровень антител против коронавируса.