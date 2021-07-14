В Минздраве рассказали о количестве антител после прививки

В ведомстве сообщили, что в настоящее время не существует определенного защитного уровня антител, который бы предсказывал профилактическую эффективность вакцины.

В Минздраве рассказали о количестве антител после прививки. Об этом пишет «Российская газета».

В ведомстве сообщили, что в настоящее время не существует определенного защитного уровня антител, который бы предсказывал профилактическую эффективность вакцины.

«Работы по установлению такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ», — рассказали в Минздраве.

Там подчеркнули, что рекомендованная министерством периодичность курсов вакцинации составляет полгода, а количество антител не самый лучший маркер для принятия решения о вакцинации.

При этом в Минздраве отметили, что вводить сразу две вакцины нельзя.

Ранее у рязанского врача обнаружили запредельный уровень антител против коронавируса.