Умер бывший муж Пугачевой режиссер Александр Стефанович

Режиссер умер на 77-м году жизни. По сообщениям СМИ причиной стало обширное поражение легких из-за коронавирусной инфекции. В браке с Аллой Пугачевой режиссер состоял с 1977 по 1981 год.

Умер бывший муж Пугачевой режиссер Александр Стефанович. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

Режиссер умер на 77-м году жизни. По сообщениям СМИ причиной стало обширное поражение легких из-за коронавирусной инфекции. В браке с Аллой Пугачевой режиссер состоял с 1977 по 1981 год.

Стефанович с соавторстве с Сергеем Михалковым создал фильмы «Пена» и «Дорогой мальчик». Также снял такие ленты, как «Душа», «Начни сначала», «Кураж».

Режиссер занимал должности вице-президента московского отделения Творческого союза художников России, секретаря московской организации Союза кинематографистов России.

В 2003 году был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств России».