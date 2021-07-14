У рязанца нашли почти килограмм марихуаны
По словам рязанца, наркотик он заготовил для личного пользования. Против мужчины возбудили уголовное дело.
У рязанца нашли почти килограмм марихуаны. Об этом
В Тырнове сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Пронского района проводили операцию «Мак-2021».
Полицейские остановили для личного досмотра 45-летнего жителя Новомичуринска. У мужчины обнаружили растительную массу зеленого цвета с характерным запахом. Экспертиза показала, что это вещество — марихуана массой 820 граммов.
По словам рязанца, наркотик он заготовил для личного пользования.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере»).