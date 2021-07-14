Москвичи смогут пройти в рестораны по татуировкам с QR-кодом
Компания запустила функцию совместно с интернет-магазином Everink Tattoo. Для пользователей предусмотрены шесть вариантов штрихкода, каждый может подобрать для себя эскиз.
Москвичи смогут пройти в ресторан или кафе по временной татуировке с изображением их QR-кода. Об этом передает
Компания запустила функцию совместно с интернет-магазином Everink Tattoo. Для пользователей предусмотрены шесть вариантов штрихкода, каждый может подобрать для себя эскиз.
Чтобы получить татуировку, необходимо сделать на сайте заказ, а после контакта с менеджером прислать QR-код в магазин. Рисунок будет держаться две недели.
Напомним, с 28 июня в Москве завдеения общепита и массовые мероприятия могут только вакцинированные граждане, те, кто переболел не более чем полгода назад, или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест.