За сутки от коронавируса скончались восемь рязанцев

За сутки заболел 141 человек, с начала пандемии число заболевших в регионе достигло 32 867. За сутки выздоровели 106 человек, с начала пандемии — 30 849.

В Рязанской области за сутки от коронавируса скончались восемь человек, число летальных случаев с начала пандемии достигло 716. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки заболел 141 человек, с начала пандемии число заболевших в регионе достигло 32 867. За сутки выздоровели 106 человек, с начала пандемии — 30 849.

В России за сутки заболели 23 827 человек, всего с начала пандемии — 5 857 002. Выздоровели 21 269 человек, общее число вылечившихся достигло 5 257 483. Скончались 786 человек, всего — 145 278.