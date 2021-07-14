Скончалась супруга настоятеля Вознесенского храма Анатолия Лазарева

Валентине был 71 год. Она родилась в декабре 1950 году в Краснодоне. С батюшкой Анатолием они познакомились в Троице-Сергиевой Лавре, куда она приехала паломницей вместе с отцом-священником и сестрой.

Скончалась супруга настоятеля Вознесенского храма Анатолия Лазарева матушка Валентина. Об этом сообщили в группе храма «ВКонтакте».

Валентине был 71 год. Она родилась в декабре 1950 году в Краснодоне. С батюшкой Анатолием они познакомились в Троице-Сергиевой Лавре, куда она приехала паломницей вместе с отцом-священником и сестрой. Они повенчались в 1969 году.

В Рязань Анатолий и Валентина переехали в 1978 году. С 1992 года и по 2020 год отец Анатолий и матушка Валентина трудились в Вознесенском храме.

«Матушка запомнилась людям добрым, простым, отзывчивым, трудолюбивым и благочестивым человеком. Прихожане благодарны матушке за ее неоценимую помощь в самых различных вопросах и в делах возрождения Вознесенского и Богоявленского храмов города Рязани», — отметили в сообщении.

О дате и времени отпевания станет известно позже.