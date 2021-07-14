Рязанец чуть не убил своего гостя топором
В отношении жителя Назарьева возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Рязанец чуть не убил своего гостя топором. Об этом
Житель Шиловского района приехал в гости в село Назарьево Сараевского района. Во время застолья мужчина указал хозяину дома, чтобы тот не обижал свою супругу. Нетрезвому сараевцу это не понравилось, он схватил топор и побежал за гостем. Мужчина упал и, испугавшись расправы, прикрыл голову руками. Хозяин дома опомнился, но потерпевший вызвал полицию.
В отношении жителя Назарьева возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.