Роспотребнадзор не выявил превышения сероводорода в работе рязанского завода «ТЕХНО»

Роспотребнадзор пришел к выводу, что испарения топлива не могут оказывать негативного влияния на качество воздуха, поскольку составляют менее 0,002 мг/м3.

Роспотребнадзор не выявил превышения сероводорода в работе рязанского завода «ТЕХНО». Об этом сообщила пресс-служба компании «Технониколь».

Заявление по поводу превышения предельно допустимой концентрации сероводорода поступило в Роспотребнадзор из регионального министерства природопользования в апреле 2021 года. В ходе расследования был обнаружен один источник вещества на предприятии — топливно-раздаточный комплекс для заправки погрузчиков, перевозящих готовую продукцию на склад, и тепловоза.

Также отмечается, что при производстве каменной ваты сероводород не выделяется.

Роспотребнадзор пришел к выводу, что испарения топлива на этом участке не могут оказывать негативного влияния на качество воздуха, поскольку составляют менее 0,002 мг/м3.

Административное дело против завода прекратили из-за отсутствия правонарушений.