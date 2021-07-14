Появились подробности аварии с врезавшейся в столб машиной под Рязанью
В полиции сообщили, что водитель кроссовера получил травмы и был госпитализирован.
Появились подробности аварии с врезавшейся в столб машиной под Рязанью. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла во вторник, 13 июля, в 18:55. На 38-м километре автодороги «Спас-Клепики — Рязань» 48-летний житель Владимирской области, управляя автомобилем Great wall с прицепом, не справился с управлением и наехал на опору линии электропередач.
В полиции сообщили, что водитель кроссовера получил травмы и был госпитализирован.
Ранее о ДТП сообщили очевидцы в соцсетях.