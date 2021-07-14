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Полиция задержала мужчину, ударившего ножом в живот рязанца на площади Ленина
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастен 37-летний житель Рязани, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Полиция задержала рязанца, ударившего ножом в живот мужчину на площади Ленина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В мае 2021 года на площади Ленина два рязанца подрались со случайным прохожим. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе который неизвестный ударил 24-летнего мужчину ножом в живот. Пострадавшего доставили в больницу с колото-резаной раной.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастен 37-летний житель Рязани, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.