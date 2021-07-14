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На родине Циолковского появится свой кулинарный бренд
Сладкие пышки — кокурки пустят в продажу для туристов

В селе Ижевское Спасского района появится свой кулинарный бренд. Об этом сообщил местный краевед Андрей Меркунов в соцсетях.

Четыре года назад Андрей Меркунов, в статье ижевского историка Бакулина о развитии молочного дела в Ижевском, нашел информацию о сдобных «кокурках» (ударение на первый слог).

«Стал опрашивать коренных жителей села, кто, что знает про кокурки? И, тут, меня ждало разочарование поскольку, все впервые слышали это слово. И, только одна пожилая женщина достала из своей памяти детские воспоминания. Оказалось, что её бабушка очень часто пекла пышки на кислой сметане и называла их кокурками» — рассказал краевед.

Оказалось, что каждый житель Ижевского с детства помнит вкус этих сдобных пышек из теста на кислой сметане. У кого-то даже была традиция есть их только с горячим молоком.

Сейчас Андрей пишет заметки о истории кокурок, с мельчайшими подробностями по молочному делу в селе. Краевед отметил, что вместе с единомышленниками приготовит пробную партию пышек, которую продегустируют в сельской библиотеке. Самые лучшие рецепты пообещали пустить в продажу для туристов в местном кафе.

Напомним, село Ижевское получило статус исторического поселения. Почему жители не рады этому, читайте в разделе «Публикации».