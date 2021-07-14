На Московском шоссе из-за обрыва контактной сети троллейбусы изменили маршрут
В среду, 14 июня, после остановки общественного транспорта «Дом книги» по движению в сторону Москвы произошел обрыв контактной сети.
На Московском шоссе из-за обрыва контактной сети троллейбусы изменили маршрут. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В среду, 14 июня, после остановки общественного транспорта «Дом книги» по движению в сторону Москвы произошел обрыв контактной сети. Из-за аварии следующие троллейбусы поменяли схему движения:
- №10 следует по маршруту № 17;
- №1 следует до троллейбусного депо №2;
- №9 и №16 в сторону Приокского объезжают по маршруту №17 через остановку «улица Крупской».