МЧС хочет разрешить дачникам разводить костры на участках
В МЧС разработали проект постановления правительства, разрешающий разводить костры и сжигать мусор на дачных участках. Проект содержит изменения в Правила противопожарного режима в России.
МЧС хочет разрешить дачникам разводить костры на участках. Об этом
В МЧС разработали проект постановления правительства, разрешающий разводить костры и сжигать мусор на дачных участках. Проект содержит изменения в Правила противопожарного режима в России.
Предлагается отменить запреты на сжигание мусора, травы и листвы, которые предлагалось уничтожать в специально отведенных местах. Владельцам участков также разрешат разводить костры и готовить еду на открытом огне, включая мангалы.
Новые правила вступили в силу с 1 января 2021 года. За их нарушение предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей, а в случае пожара из-за такого нарушения — до 5 тысяч рублей.