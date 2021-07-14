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Любимов вручил рязанцам государственные награды
Медалью «За спасение погибавших» наградили сотрудника главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области Руслана Фетисова. Почетные грамоты президента России получили медсестры ковид-центра областной клинической больницы Марина Кустова и Валентина Пугачева.

В среду, 14 июля, Николай Любимов вручил рязанцам государственные награды. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Любимов отметил, что эти награды — свидетельство мастерства и большой самоотдачи, отваги и решимости, незаурядных способностей, и искреннего стремления приносить пользу жителям Рязанской области, делать их жизнь лучше.

«Сегодня мы вместе работаем над решением очень важных задач, которые поставил перед нами президент Владимир Путин. Главное — добиться реальных позитивных изменений в жизни людей. Этот приоритет лежит в основе всех стратегических целей развития нашей страны. Убежден, что общими усилиями нам удастся этого достичь и сделать регион современным, комфортным и динамично развивающимся», — отметил глава региона.

Медалью «За спасение погибавших» наградили сотрудника главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области Руслана Фетисова.

Почетные грамоты президента России получили медсестры ковид-центра областной клинической больницы Марина Кустова и Валентина Пугачева. Памятный знак Рязанской области «За наивысшие достижения» — учащийся Детской музыкальной школы №1 Егор Дерябин. Всего государственные и региональные награды получили 27 рязанцев.