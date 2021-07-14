Эдварда Била приговорили к двум годам лишения свободы
Пресненский суд Москвы приговорил блогера к двум годам лишения свободы, а также лишил «прав» на три года. Подсудимому назначили наказание, на котором настаивало гособвинение. Защита просила не лишать Била свободы.
Блогера Эдварда Била приговорили к двум годам лишения свободы. Об этом передает
Пресненский суд Москвы приговорил блогера к двум годам лишения свободы, а также лишил «прав» на три года. Подсудимому назначили наказание, на котором настаивало гособвинение. Защита просила не лишать Била свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, 1 апреля Бил на Audi RS 6 Avant двигался со скоростью 115 км в час по Новинскому бульвару в Москве. Он выехал на «встречку» и столкнулся с Volkswagen Polo. В ДТП пострадала женщина, которая получила тяжелые травмы, она была в коме.