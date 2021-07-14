Детский омбудсмен призвала вакцинировать подростков только с согласия родителей
Анна Кузнецова отметила, что тогда, когда вакцина будет зарегистрирована, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей.
Детский омбудсмен призвала вакцинировать подростков только с согласия родителей. Об этом
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что вакцину против коронавируса детям и подросткам необходимо делать только с разрешения родителей.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинзбург назвал дату начала вакцинации подростков от коронавируса.