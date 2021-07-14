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Десять улиц Рязани останутся без холодной воды
Причина отключения воды — аварийно-восстановительные работы.

Десять улиц Рязани останутся без холодной воды. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 14 июля, до 17:00 в Рязани отключат холодную воду по следующим адресам:

  • улица Кудрявцева, дома №№ 39, 44, 46, 48, 50. 56, 58;
  • улица Пожалостина, дома №№ 5, 7, 9, 11, 15, 19, 4 (детский сад №20), 8, 8-а, 8-б, 12, 12 корпус 1, с 14 по 18, 20;
  • улица Первомайский проспект, дома №№ 13, 15;
  • улица Чапаева, дома №№ 60, 60 корпус 1, 64;
  • улица Маяковского, дома №№ 103, 64, 64-а;
  • улица Семена Середы, дома №№ 28/29, 11, 10, 14;
  • улица Типанова;
  • улица Шевченко, дома №№ 3, 7, 11;
  • улица Дзержинского, дома №№ 23/10, 25/21, 27, 29/28, 30, 31/23;
  • улица Первомайский проспект, дом №27-б.

Причина отключения воды — аварийно-восстановительные работы.