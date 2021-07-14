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Большинство рязанцев выступили против принудительной вакцинации
Вакцинация от коронавируса необходима, но при этом ее нельзя делать принудительной. Такого мнения придерживаются более 60% жителей Рязанской области, которые поучаствовали в опросе «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ».

Вакцинация от коронавируса необходима, но при этом ее нельзя делать принудительной. Такого мнения придерживаются более 60% жителей Рязанской области, которые поучаствовали в опросе «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ».

На вопросы оппозиционной партии об отношении к обязательной вакцинации ответили 1465 жителей Рязанской области. 62% из них убеждены, что массовая вакцинация действительно поможет справиться с эпидемией COVID-19, но при этом она должна быть добровольной. Права и свободы человека не могут быть ограничены из-за отказа от прививки, считают большинство респондентов.

«Чтобы справиться с эпидемией, нужно прививаться, — говорит участница опроса Елена Стрежнева. — Но вакцинация должна быть добровольной. Права человека не должны нарушаться. У каждого должен быть выбор».

Как утверждает член Центрального Совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Александр Бычков, люди должны самостоятельно принимать решения, прививаться им или нет.

«Вакцинация — важное и нужное дело. Сегодня это необходимость, — считает Александр Бычков. — Но при этом она не должна быть принудительной. Государство также должно взять на себя ответственность за вакцинацию населения и ее последствия».

Как уточнили в партии, сейчас «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» собирает подписи против принудительной вакцинации. Подписать петицию можно на сайте ср2021.рф