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Россия возобновит авиасообщение с Чехией и Францией
Из Москвы в Париж, Ниццу и обратно будут летать по четыре рейса в неделю на каждом маршруте. Из Санкт-Петербурга в Париж, Ниццу и обратно пустят по два рейса в неделю.

С 24 июля Россия возобновит авиасообщение с Чехией и Францией на взаимной основе. Об этом сообщил Life.

Из Москвы в Париж, Ниццу и обратно будут летать по четыре рейса в неделю на каждом маршруте. Из Санкт-Петербурга в Париж, Ниццу и обратно пустят по два рейса в неделю.

Из Москвы в Прагу будут летать по четыре рейса в неделю. Также увеличится число регулярных рейсов.