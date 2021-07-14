Россия возобновит авиасообщение с Чехией и Францией

Из Москвы в Париж, Ниццу и обратно будут летать по четыре рейса в неделю на каждом маршруте. Из Санкт-Петербурга в Париж, Ниццу и обратно пустят по два рейса в неделю.

С 24 июля Россия возобновит авиасообщение с Чехией и Францией на взаимной основе. Об этом сообщил Life .

Из Москвы в Париж, Ниццу и обратно будут летать по четыре рейса в неделю на каждом маршруте. Из Санкт-Петербурга в Париж, Ниццу и обратно пустят по два рейса в неделю.

Из Москвы в Прагу будут летать по четыре рейса в неделю. Также увеличится число регулярных рейсов.