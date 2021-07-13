Из-за аварии на двух рязанских улицах отключили воду

Техническую воду подвезут по адресам: улица Колхозная, дом №16, проезд Машиностроителей, дом №5, улица Циолковского, дом№6.

В Рязани отключили воду на двух улицах из-за аварии, произошедшей утром во вторник, 13 июля. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за ремонтных работ воду отключили до 20:00 по адресам:

улица Циолковского, дома №№1/7, 3, 6, 6 к.1, 9, 11;

улица Новая, дома №№108/13, 110.

Техническую воду подвезут по адресам: улица Колхозная, дом №16, проезд Машиностроителей, дом №5, улица Циолковского, дом№6.

Маршруты № 17 и №20 изменили движение. Транспорт поедет по улице Есенина в сторону Семчино, в обратном направлении — по маршруту.