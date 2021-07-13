\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
29°
Срд, 14
29°
Чтв, 15
28°
ЦБ USD 74.06 -0.57 14/07
ЦБ EUR 87.78 -0.83 14/07
Нал. USD 73.70 / 74.90 17:37
Нал. EUR 87.25 / 88.25 18:49
Новости
Публикации
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
2 часа назад
278
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
6 177
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
7 097
Сможет ли Роберт Уиттакер вернуть себе пояс чемпиона UFC?
История Роберта Уиттакера является одной из самых удиви...
7 июля 14:26
4 307
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Видео: в Рязани пьяный водитель пытался убежать от полиции
Машину заметили около 20:00. Автомобиль двигался неуверенно. В ответ на требование остановиться, водитель прибавил скорость, попытался заехать во двор, но оказался в тупике.

В понедельник, 12 июля, в Рязани на улице Мервинской заметили тонированный автомобиль Volkswagen Polo, который неуверенно двигался. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Машину заметили около 20:00. Автомобиль двигался неуверенно. В ответ на требование остановиться, водитель прибавил скорость, попытался заехать во двор, но оказался в тупике.

У мужчины заметили признаки опьянения. Водитель пытался выдать себя за сотрудника полиции, а потом попытался убежать.

Его остановили. Выяснилось, что мужчина был пьян: медосвидетельствование показало 1.084 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ранее 27-летнего жителя Сараевского района уже привлекали к уголовной ответственности по части 1 статьи 264 УК РФ и лишали «прав».

В отношении нарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа и лишение «прав» на срок от 1,5 до 2 лет.