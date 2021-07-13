Видео: в Рязани пьяный водитель пытался убежать от полиции

Машину заметили около 20:00. Автомобиль двигался неуверенно. В ответ на требование остановиться, водитель прибавил скорость, попытался заехать во двор, но оказался в тупике.

В понедельник, 12 июля, в Рязани на улице Мервинской заметили тонированный автомобиль Volkswagen Polo, который неуверенно двигался. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Машину заметили около 20:00. Автомобиль двигался неуверенно. В ответ на требование остановиться, водитель прибавил скорость, попытался заехать во двор, но оказался в тупике.

У мужчины заметили признаки опьянения. Водитель пытался выдать себя за сотрудника полиции, а потом попытался убежать.

Его остановили. Выяснилось, что мужчина был пьян: медосвидетельствование показало 1.084 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ранее 27-летнего жителя Сараевского района уже привлекали к уголовной ответственности по части 1 статьи 264 УК РФ и лишали «прав».

В отношении нарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа и лишение «прав» на срок от 1,5 до 2 лет.