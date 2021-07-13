В Рязанской области ожидается гроза и до +34 градусов
Местами возможна гроза. Прогноз погоды на 14 июля опубликовало региональное управление МЧС.
В Рязанской области ожидаются местами кратковременный дождь и гроза. Соответствующий прогноз на среду, 14 июля, опубликовало региональное управление
В течение дня в регионе ожидается переменная облачность. Ночью температура по области составит +13…+18 градусов, а днем воздух прогреется до +29…+34 градусов.
Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, днем при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.
В лесах высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.