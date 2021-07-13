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В Рязанской области от коронавируса за сутки умерли девять человек
За весь период пандемии от коронавируса умерли 708 человек. Данные приводит федеральный оперативный штаб.

В Рязанской области от коронавируса за сутки умерли девять человек. Об этом в вторник, 13 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии умерли 708 человек. Выздоровели за сутки — 106, всего — 30 743 человек. Заразились коронавирусом за сутки — 140 человек, всего — 32 726 человек.

Кроме того, по данным регионального оперативного штаба на понедельник, 12 июля, в рязанских больницах находятся 619 человек. Состояние 77 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, 463 — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 79 человек, из них 23 подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме. Они лечатся дома.