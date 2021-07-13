В Рязани временно изменится движение троллейбусов №10
В Московском в утреннее время будут обрезать ветви. Из-за этого отключат контактную сеть. С 8 до 9 троллейбусы будут ехать до депо № 2.
В среду, 14 июля, в Рязани изменят движение троллейбусов № 10. Об этом сообщили в мэрии.
В Московском в утреннее время будут обрезать ветви. Из-за этого отключат контактную сеть. С 8 до 9 троллейбусы будут ехать до депо № 2.После переключения сети троллейбус поедет до конечной остановки «улица Крупской» по Московскому шоссе, Юбилейной улице. В направлении центра — по улице Крупской, Народному бульвару, Московскому.