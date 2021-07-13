В Рязани предложили изменить маршрутную сеть города

Изменения затронут те маршруты, по которым 11 января 2022 года заканчивается срок действия свидетельств, выданных ранее на пять лет. До окончания даты пассажиров будут перевозить в прежнем порядке.

В горадминистрации обсудили предложения по изменению маршрутной сети города. Об этом сообщил сайт мэрии.

Начальник управления транспорта Вениамин Синяков отметил, что 11 января 2022 года заканчивается срок действия свидетельств на перевозки по муниципальным маршрутам. По федеральному закону управление транспорта должно уведомить перевозчика об отмене или изменении маршрута не позднее чем за 180 дней до вступления решения в силу.

До окончания даты пассажиров будут перевозить в прежнем порядке. По словам Синякова, на организацию перевозок по новой схеме есть полгода.

Начальник управления транспорта подчеркнул, что изменения затронут те маршруты, по которым 11 января 2022 года заканчивается срок действия свидетельств, выданных ранее на пять лет.

Отменят маршруты: 70 М², 98аМ2, 33 М², 85бМ2, 73 М², 73аМ2. Дублирующие 85 М², 85аМ2 и 73бМ2 продолжат свою работу.

В качестве альтернативы отмененному маршруту №33 предлагается увеличить число автобусов №16 до 10-15 единиц большого и особо большого класса, а также возможность изменить путь следования.

Отмечается, что маршруты №№30М3, 50 М², 71 М², 75 М² и троллейбусный №9 восполнят п отменяемый маршрут №70М2.

В мэрии также добавили, что маршрут 98аМ2 дублирует маршрут №17 МУП «УРТ», на котором с апреля 2020 года работают 20 новых автобусов ПАЗ, а также восемь автобусов большого класса.

Движение автобуса маршрута №49М2 планируется организовать по улице Вокзальной через вокзал «Рязань-1». Движение автобуса №65М2 — по Кремлевскому Валу и улице Ленинского Комсомола. Маршрут №88М2 пойдет по улице Дзержинского через Горбатый мост. Маршрутки №82М2 пойдут до ТЦ «Круиз» по улицам Высоковольтной, Татарской, Есенина и Кальной. На маршруте №66М2 машины планируют перевести на автобусы среднего класса.

Отмечается, что все изменения проработают с участием общественности.